Esporte Final do Goianão: Nicolas luta contra o tempo para decidir Atacante é um dos artilheiros do Goiás no Goianão e sofreu lesão em jogo da semifinal

O Goiás brigou para ter o atacante Nicolas em seu elenco na temporada passada e, agora, é Nicolas quem luta contra o tempo para chegar nas melhores condições possíveis na partida que pode garantir o primeiro título e a primeira artilharia do “Cavani do Cerrado” com a camisa esmeraldina. Autor de sete gols neste Campeonato Goiano, Nicolas ficou impedido de estar em...