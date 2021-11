Esporte 'Final não se joga, final se ganha', diz Felipe Melo sobre Palmeiras x Flamengo Equipes são decidir o título continental no próximo sábado (27), a partir das 17 horas, no Uruguai

Felipe Melo não consegue responder se o Palmeiras atual é melhor ou pior do que o vencedor da Libertadores de 2020. Só será possível saber no próximo sábado (27), quando a equipe volta a decidir a competição continental. Enfrenta o Flamengo, às 17 horas, em Montevidéu. "Esta é uma resposta para depois do jogo. Final não se joga. Final se ganha", afirma ele à Folh...