Esporte Final na Austrália tem Nadal com recorde à vista e Medvedev favorito pela 1ª vez Espanhol tem a chance de desempatar o recorde masculino de títulos de Grand Slam que atualmente divide com Djokovic e Federer: cada um dos três possui 20

Aguardada por anos no circuito masculino, a passagem de bastão da maior geração de tenistas da história para os seus sucessores tem acontecido paulatinamente. Começou com sinais tímidos, e demorou para que Novak Djokovic, 34, Rafael Nadal, 35, e Roger Federer, 40, passassem a ser seriamente ameaçados por jogadores mais novos nos torneios do Grand Slam. É verdade que es...