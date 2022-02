Esporte Firmino sai do banco e marca na vitória do Liverpool contra a Inter na Champions Time da Inglaterra terá a vantagem de poder perder o segundo jogo por até um gol de diferença

Atualmente na reserva do Liverpool, o brasileiro Roberto Firmino conseguiu nesta quarta-feira (16) um gol importante para recuperar a confiança do técnico Jurgen Klopp. No confronto de ida com a Inter de Milão pelas oitavas de final da Champions, ele saiu do banco para abrir o caminho da vitória inglesa por 2 a 0. Com o resultado, construído também com um gol do...