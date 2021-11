Esporte Flamengo é denunciado ao STJD por canto homofóbico em jogo contra o Grêmio Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQ apresentou, no dia 27 de setembro, notícia de infração ao STJD, com vídeos do jogo

O Flamengo foi denunciado ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por sua torcida ter entoado um canto homofóbico na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio em 15 de setembro, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, na volta do público ao Maracanã. O clube rubro-negro será julgado na próxima segunda-feira (8), às 13h, pela Primeira Comissão Disciplinar do STJ...