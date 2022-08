O São Paulo até jogou bem contra o Flamengo, mas não teve a mesma eficiência do time carioca e acabou derrotado no Morumbi por 3 a 1, nesta quarta-feira (24), no duelo de ida pela semifinal da Copa do Brasil.

Com os gols de João Gomes, Gabigol e Everton Cebolinha na casa da equipe são-paulina, a formação comandada por Dorival Junior terá a vantagem de poder até perder o jogo de volta, no Maracanã, por um gol de diferença que mesmo assim vai avançar à final. O duelo no Rio será no dia 14 de setembro.

Para levar a disputa, ao menos, para os pênaltis, o time de Rogério Ceni precisa vencer por dois gols de diferença. Já para ficar com a vaga no tempo normal, teria de ganhar por uma diferença de três.

Em casa, o São Paulo criou um bom volume ofensivo, enquanto os flamenguistas apostaram mais nos contra-ataques e armações rápidas.

Foi assim que o time visitante abriu o placar aos 11 minutos, quando João Gomes marcou de cabeça. No lance, o meia Patrick acabou falhando na marcação, permitindo a finalização do volante rubro-negro.

O meio-campista são-paulino, no entanto, recuperou-se do erro e foi o melhor do time na etapa inicial, com três boas finalizações, uma delas no travessão.

Na volta do intervalo, os donos da casa retomaram a pressão em busca do empate, mas novamente foram surpreendidos num contragolpe. Aos 22 minutos, depois de recuperar a bola no meio de campo, a equipe carioca chegou à grande área com Arrascaeta, que cruzou da esquerda. Everton Ribeiro finalizou, Jandrei defendeu, mas Gabigol ficou com o rebote e ampliou.

Aos 34 minutos, depois de muito insistir, o São Paulo descontou, com Rodrigo Nestor. O gol dava mais esperança aos tricolores de que seria possível reverter o placar no Rio. Já nos acréscimo, porém, Everton Cebolinha fez o terceiro do Flamengo, fechando a conta.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo; Igor Vinicius, Pablo Maia, Igor Gomes (Galoppo), Rodrigo Nestor, Reinaldo (Wellington); Patrick (Luciano), Calleri. T.: Rogério Ceni

FLAMENGO: Santos; Rodinei, David Luiz (Fabrício Bruno), Léo Pereira, Filipe Luís; João Gomes (Vidal), Thiago Maia, De Arrascaeta, Everton Ribeiro (Victor Hugo); Gabigol (Everton Cebolinha), Pedro. T.: Dorival Júnior

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Juiz: Anderson Daronco (Fifa/RS)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Gols: João Gomes, aos 11min do primeiro tempo, Gabigol, aos 21min do segundo tempo, e Everton, aos 48min do segundo tempo (Flamengo); Rodrigo Nestor, aos 33min do segundo tempo (São Paulo)