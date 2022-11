Pouco depois de deixar o Corinthians alegando problemas familiares, Vitor Pereira acertou contrato para ser treinador do Flamengo nas próximas duas temporadas.

A informação gerou questionamentos sobre o que teria mudado em tão pouco tempo para o treinador português decidir seguir no Brasil. Segundo o jornalista Renato Maurício Prado, o time carioca vai trazer a família do comandante para próximo dele.

"Essa questão da sogra, um dos dados fundamentais para o fecho, o Flamengo está trazendo toda a família do Vitor Pereira para o Rio de Janeiro. Inclusive a sogra, que tem Alzheimer e precisa de acompanhamento. Mas o Flamengo se prontificou a instalar toda a família do Vitor Pereira no Rio e custear a acompanhante para a sogra. Esse aí foi o detalhe que faltava", disse.

De acordo com os jornalistas André Henan e Bruno Andrade, o acertou com o Flamengo vale até dezembro de 2024.

Aos 54 anos, Vítor Pereira vai dirigir o 11º clube na carreira. Além do Corinthians, passou por Santa Clara e Porto, de Portugal, Al-Ahli Jeddah, da Arábia Saudita, Olympiacos, da Grécia, Fenerbahçe, da Turquia, Shanghai SIPG, da China, entre outros.