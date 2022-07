Na Ressacada lotada, o Flamengo quebrou o tabu e venceu o Avaí por 2 a 1, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. De virada, a vitória foi construída com gols dois gols de Pedro, enquanto Arthur Chaves foi autor do gol catarinense. O time rubro-negro encerra o primeiro turno com 30 pontos e o Avaí se mantém no meio da tabela com 21.

O jogo ficou aberto até os minutos finais, visto que o Flamengo virou a partida aos 40 minutos do segundo tempo. Na primeira etapa, o clube catarinense conseguiu neutralizar a criação de jogada dos cariocas. Pressionando, o Avaí abriu o placar no início da segunda etapa, mas sofreu o gol de empate logo depois e não conseguiu suportar a pressão do Rubro-Negro na segunda etapa.

O jogo marcou a estreia do volante chileno Vidal. Ele entrou aos 32 minutos do segundo tempo no lugar de Everton Ribeiro.

Na próxima rodada, o Avaí encara o América-MG, no domingo (31), às 18h, na Arena Independência. O Flamengo joga pela Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, na quarta (27), às 21h30, no Maracanã.

Pedro mira convocação para seleção

Neste domingo (24), o Flamengo venceu o Avaí por 2 a 0, na Ressacada, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro triunfo do time carioca no estádio aconteceu, de virada, com dois gols de Pedro. A boa fase anima o atacante, que sonha com a Copa do Mundo do Qatar.

Este foi o segundo jogo consecutivo em que Pedro marcou dois gols na mesma partida. Além disso, com Dorival Júnior no comando, o atacante chegou ao nono tento e possui cinco assistências.

"Agradeço a Deus. Eu esperei bastante para ter essa sequência que estou tendo com o Dorival. É fruto de trabalho. Eu não desisti. Eu superei. Me sinto muito mais forte mentalmente. Espero evoluir ainda mais e se Deus quiser vai pintar uma convocação", disse Pedro, antes de continuar:

"Eu agradeço o carinho. Eu recebo mensagens de muitos torcedores do Flamengo e os torcedores de outros times também falando para eu ser convocado. É fruto de trabalho. Se eu estiver bem no Flamengo, espero ter a vaga", completou ao Premiere antes de deixar o gramado.

Este foi o 17º gol do camisa 21 na temporada e cola na disputa com Gabi, que soma 20. O camisa 9, inclusive, participou da jogada do segundo gol de Pedro ao dar um passe de trivela para Arrascaeta cruzar.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ X FLAMENGO

Competição: Campeonato Brasileiro - 19ª rodada

Local: Ressacada

Dia: 24 de julho de 2022, domingo

Horário: 11h (horário de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Cartões amarelos: Bruno Silva (Avaí), Fabrício Bruno (Flamengo),

Gols: Arthur Chaves (Avaí, 2' do 2T), Pedro (Flamengo, 10' do 2T), Pedro (Flamengo, 40' do 2T).

AVAÍ: Vladimir; Kevin, Bressan (Rafael Vaz), Athur Chaves e Cortez, Eduardo, Bruno Silva (Jean Pierre) e Raniele (Lucas Ventura), Natanael (Marcinho), Potker (Nathan) e Bissoli. Técnico: Eduardo Barroca.

FLAMENGO: Santos, Matheuzinho (Rodinei), Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego Ribas (Everton Cebolinha), João Gomes, Éverton Ribeiro (Vidal) e Arrascaeta; Pedro e Gabriel (Victor Hugo). Técnico: Dorival Júnior.