Esporte Flamengo bate Sporting Cristal e iguala melhor campanha na fase de grupos na Libertadores O adversário do time carioca na próxima fase será conhecido na sexta-feira (27), às 13h, em sorteado realizado pela Conmebol

O Flamengo entrou em campo já classificado às oitavas de final e com a primeira colocação do Grupo H garantida, mas, no Maracanã, fez o dever de casa, venceu o Sporting Cristal, do Peru, por 2 a 1, nesta terça-feira (24) e terminou a fase de grupos da Libertadores invicto. Em um duelo quase que em ritmo de treino, o placar positivo foi construído com gol contra de Madrid e...