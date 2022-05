Esporte Flamengo bate Universidad Católica, vai às oitavas da Libertadores e alivia pressão Time carioca encerra participação na fase de grupos na próxima terça-feira (24), contra o Sporting Cristal no Maracanã

O Flamengo está nas oitavas de final da Copa Libertadores. Na noite desta terça-feira (17), no Maracanã, o time rubro-negro venceu a Universidad Católica, do Chile, por 3 a 0, e garantiu a vaga na próxima fase de forma antecipada. O triunfo foi construído com gols de Arão, Everton Ribeiro —que comemoraram os gols com o técnico Paulo Sousa, que vem sendo alvo de críticas d...