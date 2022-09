O Flamengo decidirá a final da Copa do Brasil 2022, contra o Corinthians, no Maracanã, no dia 19 de outubro. A CBF realizou o sorteio dos mandos de campo da decisão na manhã desta terça-feira (20), em sua sede na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

A partida de ida acontece uma semana antes, no dia 12, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Capitães e dirigentes de Corinthians e Flamengo estiveram na sede da CBF para acompanhar o sorteio.

O goleiro Cássio, o técnico Vitor Pereira, Duílio Monteiro Alves, Alessandro e Roberto de Andrade representaram o Alvinegro.

O Rubro-negro, por sua vez, levou o meio-campista Diego -substituindo o capitão Everton Ribeiro que está com a seleção brasileira, o técnico Dorival Junior, Marcos Braz.

Para chegar à final, o time carioca passou por Altos-PI, Atlético-MG, Athletico-PR e São Paulo.

O Corinthians, por sua vez, eliminou Portuguesa-RJ, Santos, Atlético-GO e o Fluminense.