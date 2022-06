Esporte Flamengo demite Paulo Sousa após treino em Atibaia e acerto com Dorival Mário Jorge, que é o técnico do time sub-20, depois de ter sido recentemente promovido da equipe sub-17, vai dirigir o time em partida contra o Internacional, no sábado (11)

Paulo Sousa não é mais técnico do Flamengo. Depois já encaminhar acerto com Dorival Júnior e de permitir que o português comandasse treino nesta quinta-feira (9) em Atibaia (SP), a diretoria chamou Sousa para uma reunião para informar que ele não seguiria no comando do time rubro-negro. Após semanas de pressão, a diretoria rubro-negra anunciou a saída do treinador. Mário Jorge,...