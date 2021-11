Esporte Flamengo demite Renato Gaúcho após perder final da Libertadores Desligado do Grêmio em abril e, agora, pelo Flamengo, técnico passou em branco a temporada de 2021 após cinco temporadas seguidas em que conquistou títulos importantes

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira (29) que Renato Gaúcho não é mais o técnico do time. O treinador, que já há algum tempo não era bem visto pelos torcedores do clube rubro-negro, não resistiu à derrota para o Palmeiras na final da Libertadores, disputada no último sábado (27), em Montevidéu, no Uruguai. "O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após conver...