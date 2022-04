Esporte Flamengo domina São Paulo e vence no Maracanã com 'estrela' de Paulo Sousa Com os três pontos depois de atuação dominante no Maracanã, o Flamengo vai a quatro pontos na tabela do Brasileiro e ultrapassa o São Paulo, que soma três

O Flamengo contou com a "estrela" do técnico Paulo Sousa para vencer o São Paulo por 3 a 1 neste domingo (17) no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico português fez substituições certeiras no segundo tempo. No primeiro tempo, o Flamengo abriu o placar com Gabigol e o clube tricolor paulista, numa das poucas chegadas em toda a partida, empato...