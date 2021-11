Esporte Flamengo faz dois gols em dez minutos e vence o Internacional no Beira-Rio O resultado levou o Flamengo aos 66 pontos. Em segundo, a equipe está oito pontos atrás do líder, Atlético-MG, que venceu o Juventude na rodada

O Flamengo marcou dois gols em dez minutos e venceu o Internacional por 2 a 1, hoje (20), no Beira-Rio (RS), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabigol e Andreas Pereira deram a vitória ao time carioca. Taison fez o gol dos gaúchos. O resultado levou o Flamengo aos 66 pontos. Em segundo, a equipe está oito pontos atrás do líder, Atlético-MG, que venceu o Juve...