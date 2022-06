Esporte Flamengo faz proposta, Dorival aceita e já negocia rescisão com Ceará O Flamengo realizou oferta a Dorival, financeira e de projeto no clube por, pelo menos, seis meses, e recebeu o "sim"

O Flamengo definiu que Paulo Sousa não permanecerá à frente do time, começou a busca por soluções com urgência e já escolheu o substituto do técnico: Dorival Júnior, que atualmente comanda o Ceará. O clube carioca procurou o treinador, que acenou positivamente e já comunicou o Ceará sobre seu desejo de saída. A demissão de Sousa foi decidida —mas ainda não anunci...