Com uma grande exibição da equipe alternativa, o Flamengo massacrou o Athletico durante os 90 minutos, mas construiu sua goleada por 5 a 0 apenas na segunda etapa na tarde deste domingo (14). Fabrício Bruno, duas vezes, Ayrton Lucas, Lázaro e Pedro anotaram os gols do duelo no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O triunfo deixa o Mengo com 39 pontos, provisoriamente na vice-liderança do torneio. A equipe torce por uma derrota do Flu logo mais para terminar a rodada neste posto. Já o Furacão é ultrapassado pelo rival e cai para o quinto lugar, com 37 pontos.

Anderson brilhou na primeira etapa e evitou que o Mengão abrisse o placar. Contudo, no segundo, o time da casa deslanchou e anotou quatro dos cinco gols de forma idêntica. Marinho cobrou escanteio pela direita e Fabrício Bruno subiu mais alto que todos para mandar de cabeça para fundo da rede em duas oportunidades, aos 10' e aos 13. Lázaro também aproveitou a falha defensiva do adversário para deixar o seu aos 27'. Pedro ainda deixou o dele nos acréscimos. Ayrton Lucas foi o único que balançou as redes chutando, após Matheuzinho driblar o goleiro e cair, deixando o lateral com o gol aberto, aos 17'.

QUEM FOI BEM: FABRÍCIO BRUNO E CEBOLINHA

O zagueiro marcou seus dois primeiros gols com a camisa do Flamengo, mostrando excelente impulso e posicionamento nos escanteios. Cebolinha também merece destaque, por levar muita vantagem contra a marcação individual e desmanchar a marcação adversária.

QUEM FOI MAL: RÔMULO E VITOR BUENO

Atuando deslocado no lado direito do ataque, Rômulo não conseguiu ajudar na produção ofensiva do Furacão. Principal encarregado para ajudar na criação, Vitor Bueno também nada criou enquanto esteve em campo.

ATUAÇÃO DO FLAMENGO

A equipe alternativa do Mengão conta com grandes nomes e, em campo, mostrou mais uma vez que a denominação 'reserva' não se encaixa muito bem. O time se impôs, triangulou bem no ataque, pressionou o adversário e mostrou um bom padrão.

ATUAÇÃO DO ATHLETICO-PR

O Furacão não fez absolutamente nada nos primeiros 45 minutos do duelo. Depois do intervalo, chegou a esboçar alguma reação nos primeiros minutos da etapa final, porém rapidamente voltou a ser dominado pelo Flamengo, que marcou três gols de bola aérea, todos em um escanteio da direita. O goleiro Anderson fazia um grande primeiro tempo, contudo a goleada apaga sua atuação.

CRONOLOGIA

O primeiro tempo foi um verdadeiro massacrante dos mandantes, que tiveram 12 finalizações contra nenhuma dos visitantes. Anderson, goleiro do Athletico, foi grande responsável pela igualdade no placar, com quatro boas defesas.

Com apenas um minuto, Ayrton Lucas já testou o defensor. Cebolinha tentou de cabeça, aos 13'. Marinho teve duas boas chances. Na primeira, passou pelo marcador e bateu firme, aos 22', mas o arqueiro espalmou e a zaga afastou na sequência. A segunda, aos 42', se abaixou para cabecear o cruzamento de Diego, mas Anderson conseguiu desviar e fazer com a bola batesse no travessão.

Depois do intervalo, o Furacão enfim saiu para o ataque e teve uma falta perto da grande área com Rômulo, aos 4'. No entanto, o Flamengo rapidamente retomou o controle da partida e marcou duas vezes com Fabrício Bruno no intervalo de três minutos, entre os 10' e os 13'.

Os dois gols foram praticamente idênticos. Marinho bateu o escanteio pela direita e o defensor, que nunca tinha marcado com a camisa rubro-negra, subiu mais alto que todo mundo para balançar a rede. O lance do segundo escanteio saiu após mais uma grande defesa de Anderson, que espalmou o chute de Cebolinha.

A vantagem não tirou o ímpeto do Fla, que ampliou aos 17', com Ayrton Lucas. Cebolinha lançou Matheuzinho, que driblou o goleiro e caiu na sequência, pedindo pênalti. Esperto, Ayrton Lucas acompanhava a jogada e só tocou a bola para o gol aberto, ampliando no Maraca.

Em mais um escanteio batido por Marinho da direita, a zaga do Furacão cochilou e, desta vez, Lázaro subiu sozinho para anotar o quarto gol. O tento é foi muito parecido com os dois de Fabrício Bruno.

CEBOLA SANGRANDO

O atacante Everton Cebolinha levou a pior no encontro de cabeças com Orejuela, com apenas 13 minutos da primeira etapa. O jogador começou a sangrar e precisou de atendimento médico para colocar um curativo e estancar o sangramento. Orejuela também foi atendido, mesmo sem maiores danos, e os dois permaneceram em campo.

ESTREIA DO UNIFORME

A partida de hoje também foi a primeira do novo terceiro uniforme do Fla. O modelo vermelho tem listras irregulares em preto, uma referências as ondas feita pela torcida.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois clubes voltam a se enfrentar na quarta (17), às 21h30, na Arena da Baixada, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Como empataram na ida, quem vencer avança e, em caso de uma nova igualdade, o classificado será conhecido nas penalidades.

Já pela 23ª rodada do Brasileirão, as duas equipes entram em campo apenas no outro domingo (21). Às 16h, os cariocas visitam o Palmeiras. Mais tarde, às 18h, é a vez de os paranaenses receberem o América-MG.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO: Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego (Arrascaeta), Thiago Maia e Victor Hugo (Vidal); Marinho (Gabigol), Everton Cebolinha (Pedro) e Lázaro (Vitinho). Técnico: Dorival Júnior

ATHLETICO-PR: Anderson; Orejuela, Matheus Felipe. Nico e Pedrinho (Abner); Erick, Alex Santana (Matheus Fernandes) e Vitor Bueno (Léo Cittadini); Vitinho, Rômulo (Canobbio) e Vitor Roque. Técnico: Felipão

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA/GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Pablo, Hugo, Thiago Maia (FL), Vitor Roque, Alex Santana (ATH)

Gols: Fabrício Bruno, aos 10'/2ºT e aos 13'/2ºT (FLA); Ayrton Lucas, aos 17'/2ºT (FLA); Lázaro, aos 26'/2ºT (FLA); Pedro, aos 46'/2ºT (FLA)