Esporte Flamengo não exerce direito de compra, e lateral volta ao Atlético-GO Luan Sales deve ganhar chances no Dragão para a disputa do Campeonato Goiano

O lateral direito Luan Sales volta ao Atlético-GO após período de empréstimo no Flamengo. O clube carioca não exerceu o direito de compra do jogador de 20 anos, que se apresentará no início de janeiro para a pré-temporada. O valor era de R$ 2,250 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta. A informação foi divulgada pelo Jornal O Dia e confirmada pelo POPULA...