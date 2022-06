Esporte Flamengo oficializa contratação do técnico Dorival Júnior O Flamengo volta a campo neste sábado (11), contra o Internacional, em Porto Alegre, mas a reestreia do técnico ainda não está definida

Antes mesmo de demitir Paulo Sousa, o Flamengo já estava acertado com Dorival Júnior, que estava no Ceará. Enquanto a saída do português foi anunciada nesta quinta-feira (9) à noite, o novo treinador foi oficializado na manhã desta sexta-feira (10). Dorival Júnior chega ao Flamengo para a sua terceira passagem e, assim como a última, em 2018, com um contrato curto,...