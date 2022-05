Esporte Flamengo, Palmeiras e Corinthians goleiam rivais nas receitas comerciais Trio embolsou, junto, R$ 570 milhões na lista de maiores arrecadações na temporada de 2021

Patrocínio de camisa, por si só, não enche os cofres. Em um ambiente que vai além da exposição estática das marcas parceiras, Flamengo, Palmeiras e Corinthians lideraram, com distância, a lista de maiores arrecadações com as chamadas receitas comerciais em 2021. O trio embolsou, ao todo, R$ 570 milhões. Considerando o montante total de R$ 1,074 bilhão contabilizado p...