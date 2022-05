Esporte Flamengo vence Altos-PI e alivia pressão Flamengo confirma favoritismo e elimina Altos-PI em noite marcada por protesto contra diretoria rubro-negra

O Flamengo está nas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe rubro-negra venceu o Altos-PI, na noite desta quarta-feira (11), em Volta Redonda, por 2 a 0, e avançou na competição, aliviando um pouco a pressão que paira sobre a Gávea.O placar foi construído com gol de Gabigol, de pênalti, e Victor Hugo, ambos no segundo tempo. Ao fim da etapa inicial, ainda com o ...