Esporte Flamengo vence Atlético-MG e tenta voltar à briga pelo título do Brasileiro No Maracanã, a equipe rubro-negra superou o Galo por 1 a 0, com gol de Michael, ainda no primeiro tempo do jogo

O Flamengo se recuperou da dura eliminação na semifinal da Copa do Brasil com uma vitória sobre o líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG, neste sábado (30). No Maracanã, a equipe rubro-negra superou os mineiros por 1 a 0, com gol de Michael, ainda no primeiro tempo do jogo. Agora com 49 pontos, o Flamengo empata com Palmeiras e Red Bull Bragantino em número d...