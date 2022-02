Esporte Flamengo vence Audax-RJ sem brilho e divide torcida entre vaias e aplausos Time comandado por Paulo Sousa ainda se ressentiu da falta de encaixe e não fez uma grande partida

O Flamengo se reabilitou da derrota recente para o Fluminense e voltou a vencer no Campeonato Carioca. No Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, a equipe bateu o Audax-RJ por 2 a 1 nesta quinta-feira (10). Gabigol abriu o placar ainda na etapa inicial. Já no segundo tempo, Thomás mandou para o próprio gol após cobrança de falta de Andreas Pereira. Hugo Sanches teve t...