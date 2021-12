Esporte Flamengo vence Ceará e impede título antecipado do Atlético-MG Gols da partida foram marcados por Gabigol e Matheuzinho, para os flamenguistas, e Rick, para os cearenses

Em seu primeiro jogo no Maracanã após perder o título da Libertadores para o Palmeiras, o Flamengo fez uma boa partida e venceu o Ceará por 2 a 1 pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, impedindo, assim, o título do Atlético-MG. Caso o time rubro-negro não vencesse, o time de Minas Gerais já seria matematicamente decretado campeão brasileiro de 2021. Os gols da partida f...