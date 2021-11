Esporte Flamengo vence em jogo com polêmica do VAR, expulsões e revolta do Bahia Três expulsões e revolta do Bahia com pênalti a favor do rubro-negro deram o tom do jogo no Maracanã

Em um jogo tenso, com três expulsões e polêmica do VAR, o Flamengo superou o Bahia por 3 a 0, nesta quinta-feira (11), no Maracanã e se reencontrou com a vitória no Campeonato Brasileiro. Pelo lado do tricolor baiano, a revolta foi tão grande com a arbitragem que a equipe cogitou não retornar para o segundo tempo após o pênalti assinalado a favor do clube rubro-...