Esporte Flamengo vence o Corinthians em despedida do Maracanã antes de Libertadores Os cariocas têm 63 pontos e estão a oito da equipe de Belo Horizonte, com seis jogos para o fim da competição

O Flamengo venceu o Corinthians na noite desta quarta-feira (17), por 1 a 0, com gol de Bruno Henrique aos 47 minutos do segundo tempo, para festa dos mais de 48 mil torcedores que compareceram ao Maracanã. Com o triunfo, o time rubro-negro se manteve na briga pelo título, ainda que a vantagem do Atlético-MG seja considerável. Os cariocas têm 63 pontos e estão a oito...