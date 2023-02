A viagem do Flamengo rumo ao Marrocos, programada para a noite desta quinta-feira (2), começa com uma turbulência antes mesmo da decolagem do avião que levará o elenco à sede do Mundial de Clubes.

Reserva de luxo de Vítor Pereira, Vidal se irritou ao não entrar na vitória da equipe contra o Boavista, em jogo ocorrido na quarta (1) no Maracanã, e escancarou sua insatisfação publicamente.

Além de arremessar a chuteira para longe, o chileno deixou o gramado sem saudar a torcida: com o apito final, ele caminhou rapidamente até o vestiário enquanto os jogadores se reuniram para acenar aos fãs.

Para piorar: horas antes do jogo, Vidal fez uma live polêmica. O jogador de 35 anos interagiu com um espectador e, vestindo uma camisa do Flamengo, citou uma possível volta ao Colo-Colo, tradicional time de seu país.

Ele pediu desculpas depois do vídeo, mas foi bastante criticado por torcedores pela suposta falta de comprometimento.

VITOR PEREIRA OFFLINE DAS REDES

O técnico do Flamengo minimizou a insatisfação de seu jogador e, abordado sobre o tema, afirmou que não tem a "mínima ideia" do que aconteceu na live em questão. O português ainda reforçou que não usa redes sociais.

O português ainda confirmou a presença do meio-campista no voo que levará a delegação ao Marrocos, mas alertou que todos precisam "pensar na equipe e colocar o clube acima de todas as ambições pessoais".