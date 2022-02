Esporte Flamengo vira sobre o Madureira e vence em último teste antes da Supercopa Gols da vitória de virada foram marcados por Everton Ribeiro e Arão. Catatau havia aberto o placar para os donos da casa logo no primeiro minuto

O Flamengo bateu o Madureira por 2 a 1 nesta quarta-feira (16), de virada, em Conselheiro Galvão, e alcançou a liderança do Campeonato Carioca temporariamente, em jogo que marcou a estreia do goleiro Diego Alves na temporada. Os gols da vitória foram marcados por Everton Ribeiro e Arão. Catatau havia aberto o placar para os donos da casa logo no primeiro minuto de par...