O Flamengo pôs fim à euforia do São Paulo, que na semana passada avançou à decisão da Sul-Americana. A equipe carioca venceu o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, por 1 a 0, e agora espera o vencedor de Corinthians e Fluminense, que jogam nesta quinta-feira (15), para saber quem será seu adversário na decisão.

Precisando vencer por três gols de diferença, o São Paulo começou o jogo tomando conta do campo de ataque. Nos primeiros 15 minutos, o time paulista teve mais posse de bola e obrigou o goleiro Santos a fazer duas boas defesas. Aos poucos, o Flamengo foi conseguindo aliviar a pressão

O volume de jogo do Tricolor diminuiu, e os espaços começaram a aparecer. Aos 36 minutos, a melhor qualidade técnica dos donos da casa apareceu. Everton Ribeiro achou Arrascaeta e o meia uruguaio tocou por cima de Jandrei para abrir o marcador e aumentar a vantagem do Flamengo no confronto.

Leia também:

+ Corinthians tenta primeira final em dois anos

O segundo tempo teve o mesmo roteiro, com a diferença que o Flamengo voltou mais ligado do intervalo. O São Paulo tinha domínio territorial do jogo. Mas todo contra-ataque rubro-negro era um “ai, Jesus!”

O Time paulista errava demais no campo de ataque, e não conseguia criar chances claras de gol. Assim, a torcida começou a festejar, mas o segundo gol não veio e o placar da etapa inicial foi mantido

Os times voltam as atenções para o Brasileirão. O Flamengo, 3º colocado, tem o clássico com o Fluminense, no domingo (18), às 16h (de Brasília). No mesmo dia e horário, o São Paulo, que está na 13ª posição na tabela, vai até Fortaleza enfrentar o Ceará.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia (Vidal), Arrascaeta e Everton Ribeiro (Victor Hugo); Gabigol e Pedro. T.: Dorival Júnior.

SÃO PAULO: Jandrei; Igor Vinicius, Diego Costa, Léo e Reinaldo (Welington); Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson (Galoppo) e Patrick; Luciano e Calleri. T.: Rogério Ceni

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Hora: 21h45

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (FIFA/GO) e Bruno Boschilia (FIFA/PR)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA/RN)

Cartões amarelos: Reinaldo e Welington (São Paulo); Léo Pereira (Flamengo)

Gols: Arrascaeta (Flamengo), aos 36 minutos do primeiro tempo