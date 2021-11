Esporte Flamengo x Atlético-GO: desafio atrasado, mas decisivo Dragão quer bom resultado diante do Flamengo para encaminhar objetivos no Brasileiro

Como ocorreu em 2020, o Atlético-GO tem a expectativa de atravessar o caminho do Flamengo, na noite desta sexta-feira (5), a partir das 21h30. O clube carioca não tem outra saída a não ser vencer o time goiano em casa, no Rio, para seguir com pretensões de ainda ser tricampeão nacional. Para o time atleticano, é a chance de repetir o que costuma fazer diante dos favo...