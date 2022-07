A missão do Atlético-GO no returno do Brasileiro será evitar o descenso depois de três temporadas seguidas na Série A, marcadas por bons resultados, crescimento estrutural e financeiro do clube e a projeção internacional. A tarefa árdua começa pelo jogo deste sábado (30), contra o Flamengo, no Maracanã lotado, a partir das 20h30.

A intenção é garantir pelo menos um ponto no Rio ou repetir a boa atuação que resultou na vitória (2 a 0) sobre o Fluminense, quando dominou o adversário, empurrado por mais de 50 mil tricolores no Maracanã.

(Ficha técnica com escalações, ingressos, onde assistir e arbitragem no fim deste texto)

O Flamengo vive fase de ascensão técnica, planeja subir de posição na tabela para se aproximar da faixa dos quatro melhores. O Dragão tem 17 pontos, está em antepenúltimo lugar e precisa ter o aproveitamento de pelo menos 50% em 19 jogos - 57 pontos a serem disputados, nos quais precisa obter 28 pontos pelo menos.

O técnico Jorginho deve manter a base vencedora do jogo sobre o Corinthians (2 a 0), pela Copa do Brasil. O resultado trouxe ânimo ao Dragão após cinco derrotas na Série A. Essa sequência tirou o time da faixa intermediária para colocá-lo no Z4 e é o fator de desequilíbrio na elite.

Leia também:

+ Dragão completa 50 jogos no ano e pode chegar a 80

+ Atlético-GO inscreve dois atacantes e um zagueiro na Sul-Americana

Mesmo com bons resultados nas copas do Brasil e na Sul-Americana, a prioridade do Atlético-GO será permanência na Série A. Internamente, o discurso é de que será possível.

O Dragão tem histórico de resultados positivos sobre o Flamengo, como as goleadas (4 a 1, em 2011, e 3 a 0, em 2020) e a vitória na rodada final da Série A passada (2 a 0). O empate de 1 a 1, na abertura do Brasileiro, ainda é lamentado, pois o time vencia até os minutos finais.

O Flamengo deve usar formação alternativa, pois disputa as quartas de final da Libertadores contra o Corinthians. O time carioca vem de empate sem gols, em casa, contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO: Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo, Ayrton Lucas; Vidal, Victor Hugo, Matheus França; Marinho; Lázaro, Cebolinha. Técnico: Dorival Júnior

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Dudu, Wanderson, Edson, Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho; Wellington Rato, Ricardinho, João Peglow. Técnico: Jorginho

Local: Maracanã (Rio/RJ)

Horário: 20h30

Onde assistir: Premiere 1

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira/RN

Assistentes: Jean Márcio dos Santos/RN e Lorival Cândido das Flores/RN

Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro/RN

AVAR: Flávio Gomes Barroca/RN