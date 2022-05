Esporte Flamengo x Goiás: esmeraldino testa sequência invicta no Rio Equipe goiana espera manter invencibilidade para seguir reação na elite e ter a chance de terminar rodada na parte de cima da classificação

O Goiás tem um teste de fogo neste sábado (21), às 16h30, quando enfrenta o Flamengo no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O time esmeraldino quer provar a força de sua reação na Série A do Campeonato Brasileiro contra um adversário considerado candidato ao título, mas que atravessa turbulências neste início de competição nacional. (Confira as prováveis escalações, escala de a...