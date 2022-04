Esporte Flamengo x Palmeiras: duelo de rivalidade em jogo adiantado do Brasileiro Confronto adiantado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro será no Maracanã, às 19h30

Quando Abel Ferreira estreou à frente do Palmeiras, em 5 de novembro de 2020, Domènec Torrent ainda era o treinador do Flamengo. Não por muito tempo. No dia 9 daquele mês, o espanhol acabaria demitido. De lá para cá, enquanto Abel construía uma relação de idolatria com os palmeirenses, outros três técnicos foram contratados pelo clube da Gávea.Nesta quarta-feira (20), o português ter...