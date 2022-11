A CBF tem em mãos algumas propostas para a Supercopa do Brasil 2023. Além da possibilidade de ser disputado em território nacional, o jogo entre Palmeiras e Flamengo —campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil de 2022— pode acontecer nos Estados Unidos ou na Arábia Saudita.

Quem confirma esse cenário é o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Em Doha, ele disse que vai esperar a definição da Fifa em relação à data exata do Mundial de Clubes, no qual o Flamengo também está envolvido por ser campeão da Libertadores. No calendário da CBF já divulgado, a edição 2023 da Supercopa foi agendado para 28 de janeiro.

"Existem várias propostas, até para ser feita em outros continentes, inclusive aqui no Oriente Médio. Tem proposta da Arábia Saudita, dos Estados Unidos. Vamos aguardar primeiro a definição da Fifa. O futebol tem que estar sempre inovando. Futebol é negócio, acima de tudo. A CBF vai verificar o que for melhor para os clubes", disse Ednaldo, na inauguração de um espaço da Conmebol no centro da capital do Qatar.

A possibilidade de levar o jogo para os Estados Unidos já tinha sido ventilada porque a empresa responsável pela proposta fez uma aproximação à CBF na edição de 2022, mas o jogo entre Flamengo e Atlético-MG foi realizado em Cuiabá.

Essa proposta para o solo norte-americano foi reiterada à CBF, para que seja assinado um contrato com duração de quatro anos. O cenário culminaria em 2026, quando a Copa do Mundo será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Sobre a Arábia Saudita, há uma conversa em duas frentes. Uma envolve a Supercopa, em si, e sobre isso Ednaldo deve conversar com os dirigentes do país depois da primeira fase.

A CBF não divulgou valores das propostas. Atualmente, a entidade recebe R$ 7 milhões pelos direitos de transmissão da Supercopa (o campeão fica com R$ 5 milhões e o vice recebe R$ 2 milhões). Ednaldo, no entanto, ponderou que as propostas estrangeiras representarão um aumento muito relevante do valor gerado pela partida.

A CBF conversa com dirigentes sauditas para um outro projeto, envolvendo a possibilidade de jogos de seleções de base e feminina.

Segundo Ednaldo, a CBF ouvirá os clubes antes de fechar acordo com qualquer proposta.