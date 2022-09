Finalistas continentais, Flamengo e São Paulo entram em campo nesta quarta-feira (14), às 21h45, no Maracanã, em busca de vaga em mais uma decisão nesta reta final de temporada. Cariocas e paulistas se enfrentam na semifinal da Copa do Brasil, com vantagem para o time rubro-negro, que venceu o jogo de ida, fora de casa, por 3 a 1. Quem avançar vai assegurar, no mínimo, uma premiação de R$ 25 milhões.

Com vantagem no confronto, o Flamengo joga diante de sua torcida e avança para a final da Copa do Brasil mesmo com uma derrota por um gol de diferença. A equipe do técnico Dorival Júnior tenta recolocar o Flamengo em uma decisão de Copa do Brasil após cinco edições. A última aparição carioca na decisão foi em 2017, quando foi derrotado pelo Cruzeiro, nos pênaltis.

Garantido também na final da Copa Libertadores da América, contra o Athletico-PR, o Flamengo ainda mantém viva a possibilidade de conquistar a tríplice coroa na temporada por estar com chances de decidir a Copa do Brasil e pelo fato de ocupar a 3ª colocação na Série A do Campeonato Brasileiro.

Na Copa do Brasil, a luta é para tentar o tetracampeonato, pois o Flamengo foi campeão em 1990, 2006 e 2013. Para a partida decisiva, o técnico Dorival Júnior terá força máxima em relação ao time que tem utilizado como o ideal nas copas.

Do outro lado da disputa está o São Paulo, do técnico Rogério Ceni, finalista da Copa Sul-Americana. O tricolor paulista saiu em desvantagem e precisa vencer por, no mínimo, dois gols de diferença para provocar a disputa por pênaltis.

Se quiser avançar direto à sua segunda final na história da Copa do Brasil (foi vice-campeão com derrota para o Cruzeiro em 2000), o São Paulo precisa golear o Flamengo no Maracanã.

O time paulista não vive uma grande campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. Com 31 pontos, o São Paulo aparece apenas na 13ª colocação, a cinco pontos da zona do rebaixamento. Por outro lado, o time de Rogério Ceni tem um comportamento diferente nas copas e conquistou vaga, ao derrotar o Atlético-GO no tempo regulamentar e nos pênaltis, para decidir a Sul-Americana contra o Independiente Del Valle, do Equador, no dia 1º de outubro.

O técnico Rogério Ceni não poderá contar com o volante Gabriel Neves, que tem uma lesão no joelho e está em recuperação. O treinador tricolor poupou alguns jogadores no clássico contra o Corinthians, pelo Brasileirão, para ter em campo uma equipe mais forte fisicamente.

O classificado do duelo entre Flamengo e São Paulo vai fazer a decisão da Copa do Brasil contra quem avançar do confronto entre Corinthians e Fluminense. As duas equipes empataram no jogo de ida, por 2 a 2, no Rio de Janeiro, e decidem a outra vaga na final nesta quinta-feira (15), às 20 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro

Horário: 21h45

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA/GO) e Bruno Boschilia (FIFA/PR)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (VAR-FIFA/RN)

Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabigol. Técnico: Dorival Júnior

São Paulo: Jandrei; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni