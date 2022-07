O Fluminense fez um grande primeiro tempo e ganhou por 4 a 0 do time alternativo do Corinthians com facilidade na tarde deste sábado (2). Cano marcou duas vezes e Fred encerrou a conta no Maracanã, pelo duelo de abertura da 15ª rodada do Brasileirão.

Poupando as principais peças para o confronto contra o Boca pelas oitavas da Libertadores, o Alvinegro entrou em campo com uma equipe formada por Cássio no gol, e um misto entre reservas e jovens na base na linha. A opção do técnico Vítor Pereira permitiu que o Tricolor ditasse o ritmo de jogo na primeira etapa, abrindo o placar com Manoel, de cabeça, aos 15 minutos.

Também pelo alto e aproveitando uma falha entre os zagueiros, Cano ampliou ainda antes do intervalo, aos 41 minutos. O centroavante ainda anotou o segundo dele aos 25 minutos da segunda etapa. Para dar números finais ao embate e aumentar a festa na torcida, Fred deixou o dele aos 45 do final.

Com o triunfo, a equipe das Laranjeiras dá um salto na tabela e, ao menos provisoriamente, fecha o G4. Com 24 pontos, o Flu ultrapassou Athletico e Internacional, que ainda jogam na rodada. Já o Corinthians, com 26 pontos, foi ultrapassado pelo Atlético-MG e caiu para o terceiro lugar.

Sem Nonato e Luiz Henrique -que já foi anunciado pelo Betis, da Espanha- o Fluminense foi a campo com poucas mudanças em relação à base dos últimos jogos. Martinelli e Matheus Martins foram os escolhidos para as respectivas vagas. E diante de um adversário com muitas mudanças, soube dominar e fez um primeiro tempo quase que de almanaque.

O Corinthians com diversos desfalques e poupando jogadores para o duelo com o Boca Juniors, pela Libertadores, foi a campo com uma equipe alternativa e com alguns jovens. O time, porém, não conseguiu encaixar e pouco conseguiu ter a bola no primeiro tempo, vendo o Flu dominar.

O Fluminense tem a semana livre pela frente e só volta a atuar pela 16ª rodada do Brasileirão, quando recebe o Ceará no Maracanã no sábado (9), às 19h. O embate será a despedida do atacante Fred. Já o Corinthians decide a classificação às quartas da Libertadores na terça (5), às 21h30. Precisando vencer em La Bombonera, o Corinthians visita o Boca. Em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 4 x 0 CORINTHIANS

Competição: Série A do Campeonato Brasileiro - 15ª rodada

Data: 2 de julho de 2022, sábado

Horário: 16h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Público: 41.911 pagantes, 44.782 presentes

Renda: R$ 1.293.817,50

Cartões amarelos: Guilherme Biro, Júnior Moraes (COR)

Gols: Manoel, aos 15 minutos do primeiro tempo (FLU); Cano, aos 41 minutos do primeiro tempo e aos 25 minutos do segundo tempo (FLU); Fred, aos 45 minutos do segundo tempo (FLU).

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista (Pineida); André, Martinelli e Ganso (Alexandre Jesus); Matheus Martins (Willian), Arias (Felipe Melo) e Cano (Fred). Técnico: Fernando Diniz.

CORINTHIANS: Cássio; Bruno Mendéz (Gustavo Mantuan), Robert Renan, Robson Bambu e Bruno Melo; Cantillo (Giuliano), Xavier, Lucas Piton (Fábio Santos) e Guilherme Biro (Adson); Giovane e Júnior Moraes (Róger Guedes). Técnico: Vítor Pereira.