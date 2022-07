No primeiro duelo de tricolores, o carioca levou a melhor. O Fluminense abriu vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil e venceu o Fortaleza por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (28), na Arena Castelão, com gol marcado por Nonato.

O encontro teve dois tempos distintos. O Flu dominou o primeiro, quando abriu o placar, com volume de jogo e posse de bola, e o Fortaleza criou as principais chances da etapa final, quando teve uma bola no travessão, outra na trave e até conseguiu o empate aos 41 minutos de jogo, mas o gol de Romero foi anulado por impedimento após checagem ao VAR.

O jogo de volta da eliminatória está marcado para o dia 17 de agosto, às 20h, no Maracanã. Com o resultado desta quinta, o Flu joga pelo empate para avançar à semifinal. O Fortaleza, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para passar no tempo normal. Vitória por vantagem mínima do Leão do Pici leva a decisão para os pênaltis. Quem passar de fase encara Atlético-GO ou Corinthians - ontem, os goianos venceram a ida por 2 a 0, em casa.

A próxima partida das equipes é válida pela 20º rodada do Campeonato Brasileiro, que abre o segundo turno. O Fortaleza volta a campo no domingo (31), às 18h, quando visita o Cuiabá na Arena Pantanal. Na segunda (1), às 20h, o Fluminense encara o Santos, na Vila Belmiro.

Leia também:

+ Vettel anuncia aposentadoria da Fórmula 1 e recebe homenagens

+ Atacante do Atlético-GO explica golaço na Copa do Brasil

O JOGO

O Fluminense dominou o Fortaleza e mandou no primeiro tempo na Arena Castelão. O jogo começou morno, é verdade, mas demorou pouco para o Flu tomar conta das ações. Após boa jogada trabalhada, Nonato abriu o placar para os visitantes aos 35, nove minutos depois de ter tido um gol anulado pelo VAR por falta de Cano na origem da jogada.

Na etapa final, os papéis se inverteram: o Leão do Pici passou a controlar a partida e quase empatou com Robson, que mandou um voleio no travessão aos 7, e depois com Lucas Crispim, que finalizou na trave aos 20. O Fortaleza ainda teve um gol de Romero anulado aos 41. O Fluminense diminuiu o ritmo e sofreu muitos sustos, mas conseguiu administrar o resultado e volta ao Rio de Janeiro com a vantagem na bagagem.

O JOGO DE CADA CLUBE

Em situação dramática no Brasileirão, a equipe de Vojvoda iniciou as quartas de final da Copa do Brasil com o pé esquerdo. O Leão do Pici foi neutralizado no primeiro tempo e quase não levou perigo ao Fluminense, mesmo atuando sob seus domínios. A postura mudou totalmente no segundo tempo, quando o time mudou de atitude, teve duas bolas na trave, um gol anulado e pressionou o Flu. O empate, porém, não veio.

O time de Diniz, como de costume, teve total domínio da posse de bola e bela atuação coletiva no primeiro tempo, quando mostrou organização e entrosamento. Na etapa final, caiu muito de rendimento e cedeu espaços aos donos da casa. Teve mais sorte do que juízo.

FICHA TÉCNICA

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Cartões amarelos: Juninho Capixaba, Lucas Sasha, Lucas Crispim (FOR); Nonato, Fernando Diniz (FLU)

Gol: Nonato (FLU), aos 35 min do 1º tempo

FORTALEZA: Marcelo Boeck; Emanuel Brítez, Marcelo Benevenuto e Ceballos; Lucas Crispim, Ronald (Otero), Lucas Sasha, Lucas Lima (Moisés) e Juninho Capixaba; Robson (Romero) e Thiago Galhardo (Romarinho). T.: Juan Pablo Vojvoda

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato (Felipe Melo) e Ganso (Martinelli); Matheus Martins (Willian Bigode), Arias (Yago Felipe) e Cano (Marrony). T.: Fernando Diniz