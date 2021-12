Esporte Fluminense anuncia Abel Braga como novo técnico O profissional é o segundo treinador com mais jogos na história do Fluminense, com 328 jogos, atrás apenas de Zezé Moreira, que tem 474

O Fluminense anunciou o retorno do técnico Abel Braga nesta quarta-feira (15). O comandante chega para a temporada de 2022 tendo como uma das missões classificar a equipe à fase de grupos da Libertadores. Também desembarcam no clube os auxiliares Leomir de Souza e Ricardo Colbachini. Marcão, que comandou a equipe no Campeonato Brasileiro, retorna ao posto de aux...