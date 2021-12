Esporte Fluminense anuncia contratação de Felipe Melo, ex-Palmeiras Jogador vestirá a camisa 52, em homenagem ao aniversário da conquista da Copa Rio de 1952

O Fluminense anunciou, na tarde desta segunda-feira (13), a contratação do volante Felipe Melo. O jogador, de 38 anos, assinou contrato com o clube até dezembro de 2023. Nas Laranjeiras, ele vestirá a camisa 52, em homenagem ao aniversário da conquista da Copa Rio de 1952, que completa 50 anos no ano que vem. "Eu sou um cara que sou leal a quem é leal comigo...