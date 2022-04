Esporte Fluminense anuncia Fernando Diniz como novo técnico Treinador estava livre no mercado da bola desde a saída do Vasco, ao fim da temporada passada

O Fluminense anunciou, neste sábado (30), a contratação do técnico Fernando Diniz. O treinador chega às Laranjeiras para ocupar a vaga de Abel Braga, que deixou o cargo na última quinta-feira (28). Diniz estava livre no mercado da bola desde a saída do Vasco, ao fim da temporada passada, após comandar a equipe na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Esta será a segu...