Esporte Fluminense aproveita falhas do América-MG e vence por 2 a 0 no Maracanã Tricolor volta a campo nesta quarta (24), às 21h30, quando recebe o Inter no Maracanã pela 35ª rodada

No Maracanã, o Fluminense ganhou do América-MG por 2 a 0 hoje (21). Luiz Henrique abriu o placar no fim do primeiro tempo em um lance que a zaga adversária ficou congelada e Fred, de pênalti na segunda etapa, deu números finais a partida da 34ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o Tricolor ultrapassa o Internacional e chega ao sétimo lugar, com 48 pontos. Já o c...