Esporte Fluminense cresce no fim, vence o Botafogo com gol de Arias e se aproxima da final Partida de volta entre as equipes, com mando do clube tricolor, será neste domingo (27), às 16 horas, no Maracanã

Depois de um primeiro tempo pouco movimentado, o Fluminense cresceu na metade final da segunda etapa e venceu o Botafogo por 1 a 0 na noite desta segunda-feira (21). Arias foi o autor do gol que garantiu o triunfo na partida de ida da semifinal do Carioca, no Nilton Santos. A equipe subiu de produção após as mudanças feitas pelo técnico Abel Braga na parada para h...