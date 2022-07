Sem perder há dez jogos -oito deles no no Campeonato Brasileiro-, o Fluminense encerrou o primeiro turno da competição nacional em alta após bater o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no último domingo (24). O triunfo no Raulino de Oliveira levou o time ao terceiro lugar, com 34 pontos, garantindo a melhor colocação e a melhor pontuação do do tricolor após 19 rodadas nos últimos dez anos.

Agora, o Fluminense vira a chave e se prepara para o primeiro confronto das quartas da Copa do Brasil, contra o Fortaleza, nesta quinta-feira (29), às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O time carioca busca manter o bom momento para abrir vantagem antes do jogo de volta, que acontece no dia 17 de agosto, no Maracanã.

Para isso, o Fluminense espera repetir o sucesso da sétima rodada do Campeonato Brasileiro, em maio, quando venceu o Fortaleza por 1 a 0. No retrospecto geral, os clubes se enfrentaram 18 vezes, nas quais o clube das Laranjeiras soma oito vitórias, contra seis do time nordestino -os times empataram quatro vezes.

No entanto, os números são mais equilibrados com o Fortaleza jogando em casa: em dez partidas, foram quatro vitórias para cada, além de dois empates.

Para a partida desta quinta-feira, o técnico Fernando Diniz deve ter todos os jogadores disponíveis, e pode ir a campo com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Nonato (Martinelli) e Ganso; Arias, Matheus Martins e Cano.

O Fortaleza, por sua vez, se encontra em situação oposta ao rival carioca no Campeonato Brasileiro, ocupando a lanterna da Série A, e busca um desempenho melhor na Copa do Brasil, onde eliminou o rival Ceará nas oitavas de final.

O técnico Juan Pablo Vojvoda ainda não deve contar com o meia Matheus Vargas, o lateral-direito Tinga e os volantes Hércules e Zé Welison, todos no departamento médico.

Portanto, uma possível escalação inicial do Fortaleza tem: Marcelo Boeck; Brítez, Benevenuto e Titi; Lucas Crispim, Matheus Jussa, Ronald, Lucas Lima e Juninho Capixaba; Moisés (Romarinho) e Romero.

A próxima partida do time nordestino será contra o Cuiabá, no domingo (31), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pelo Campeonato Brasileiro.

Um dia depois, na segunda-feira (1º), o Fluminense vai até São Paulo para enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, também pelo Brasileiro.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: Às 20h30 (de Brasília) desta quinta-feira (28)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Transmissão: Amazon Prime Video