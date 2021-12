Esporte Fluminense e América-MG ficam com vagas na fase prévia da Libertadores Equipes venceram na última rodada do Brasileiro e impediram Atlético-GO de chegar à competição

O Fluminense e o América-MG são os times do Brasil que disputarão a fase preliminar da Copa Libertadores. Ambos venceram na última rodada do Campeonato Brasileiro e obtiveram as últimas vagas do país na edição 2021 do principal torneio da América do Sul. A formação carioca derrotou a lanterna Chapecoense por 3 a 0, no Maracanã, no Rio de Janeiro, e terminou o Naci...