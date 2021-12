Esporte Fluminense inicia janela focado em jogadores de currículo vencedor As investidas mostram um perfil um pouco diferente dos adotados em temporadas mais recentes e demonstram uma tentativa de dar "mais peso" ao vestiário

Com vaga na fase preliminar da Libertadores do ano que vem, o Fluminense está no mercado em busca de reforços. Os jogadores com os quais o clube vem negociando indicam uma procura por nomes não apenas experientes, mas com currículos vencedores. As investidas mostram um perfil um pouco diferente dos adotados em temporadas mais recentes e demonstram uma tentativa de dar...