Esporte Fluminense marca no fim e vence Flamengo em clássico de muita confusão O clássico teve mais confusão que chances claras de gol. Dois jogadores foram expulsos em duelo marcado por várias discussões

O primeiro clássico do Campeonato Carioca na temporada 2022 teve vitória do Fluminense. Em um duelo recheado de confusões, discussões e com cartões vermelhos, o time tricolor venceu o Flamengo por 1 a 0, neste domingo (6), com gol de Arias, já nos minutos finais. Com o resultado, a equipe das Laranjeiras chegou a nove pontos, alcançando a segunda colocação. Já o R...