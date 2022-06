Intensidade e adrenalina foram elementos que não faltaram no primeiro jogo entre Fluminense e Cruzeiro, nesta quinta-feira (23), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Em um jogo com direito a expulsão, muitas intervenções do VAR e gol anulado, o time tricolor das Laranjeiras utilizou de todo o seu repertório ofensivo para sair na frente na decisão ao vencer a partida por 2 a 1.

Os gols foram marcados por Manoel e Cano pelo Fluminense, enquanto Lucas Oliveira deixou o seu pelo Cruzeiro -todos eles foram de cabeça.

As duas equipes voltam a se enfrentar no Mineirão, no dia 12 de julho, às 21h (de Brasília). Com o resultado, o Fluminense avança com um empate. Em caso de vitória do Cruzeiro por um gol de diferença, a vaga às quartas de final será decidida nos pênaltis.

Antes do reencontro, no entanto, o Fluminense volta a campo no próximo domingo (26), às 16h (de Brasília), no clássico com o Botafogo, válido pela 14ª rodada da Série A do Brasileiro. Já o Cruzeiro receberá o Sport, no Mineirão, na terça-feira (28), às 21h30, pela 15ª rodada da Série B.

Antes de a bola rolar, a torcida do Fluminense ovacionou os jogadores titulares. E o canto começou forte e em altíssimo som em homenagem a Fábio, que retribuiu com aplausos. Logo a torcida do Cruzeiro puxou um grito por Rafael, atual dono da meta celeste. Ídolo do Cruzeiro, Fábio deixou o clube no início do ano, após não chegar a um acordo para renovação com a diretoria, já sob o comando de Ronaldo no molde de SAF. Livre no mercado, ele acertou com o clube das Laranjeiras.

Vendido ao Betis, o atacante Luiz Henrique fez o último jogo no Maracanã antes de se apresentar ao clube espanhol. No domingo, a equipe das Laranjeiras encara o Botafogo, no Nilton Santos.

O jogo começou agitado e com as equipes mostrando estratégias diferentes. Enquanto o time tricolor fazia uma marcação mais adiantada e estava melhor postado, o Cruzeiro apostava nas saídas em velocidade, mas sem muito sucesso. A posse de bola dos cariocas foi bem superior, algo raro nos jogos do Cruzeiro, que costuma dominar as ações.

Aos 17 do primeiro tempo, Cano marcou, mas não valeu. O gol anulado fez as arquibancadas do Maracanã explodirem. Logo que foi anunciada a decisão no telão, a torcida do Cruzeiro comemorou em tentou empurrar a equipe. Como resposta, a do Fluminense aumentou o som, enquanto os jogadores em campo falavam uns com os outros para não diminuírem o ritmo.

Coube ao zagueiro Manoel abrir o placar no Maracanã aos 45 do primeiro tempo. A jogada iniciou com a cobrança de escanteio que a zaga do Cruzeiro afastou. A bola sobrou para Ganso, pelo lado direito, que levantou para Manoel cabecear para o fundo do gol. A comemoração intensa do ex-zagueiro celeste chamou atenção.

Nos acréscimos do primeiro tempo, aos 51, em cobrança de falta do meio de campo, Zé Ivaldo viu Fábio adiantado e mandou para o gol. O goleiro recuou e conseguiu tocar na bola, mandando para fora. Na cobrança de escanteio, Filipe Machado mandou na primeira trave e Lucas Oliveira subiu sem marcação para empatar.

A equipe de Fernando Diniz criou boas chances de abrir o placar, principalmente em jogadas explorando as alas. O quarteto formado por Ganso, Luiz Henrique, Arias e Cano achou bons espaços na defesa adversária. Logo aos 2 minutos, Matheus Bidu evitou o que seria o primeiro gol do Fluminense no chute de Cano ao tirar a bola em cima da linha.. O Cruzeiro ainda terminou a primeira etapa com um jogador a menos. Geovane Jesus foi expulso após forte entrada em Nonato.

No segundo tempo, o Fluminense seguiu em cima. O Cruzeiro, com um a menos, mal conseguiu avançar no campo ofensivo. Enquanto isso, o Fluminense marcou o segundo com Cano, de cabeça, após cruzamento de Arias. O Tricolor seguiu em cima, dominou ainda mais a segunda etapa, mas não foi o suficiente para aumentar o placar. Aos 44, Edu em boa jogada tocou para Vitor Leque que, ao bater, tirou demais de Fábio e a bola foi para fora.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier (John Kenedy), Manoel, Nino e Caio Paulista; André, Nonato (Matheus Martins) e Ganso (Martinelli); Luiz Henrique, Arias e Cano (Pineida). T.: Fernando Diniz.

CRUZEIRO: Rafael Cabral; Zé Ivaldo (Pedrão), Lucas Oliveira e Eduardo Borck; Geovanne Jesus, Willian Oliveira, Filipe Machado (Adriano), Fernando Canesim (Rafael Santos) e Matheus Bidu (Vitor Leque); Rodolfo (Rômulo) e Edu. T.: Paulo Pezzolano.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa/GO)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: John Arias e André (FLU); Zé Ivaldo, Edu, Pedrão e Willian Oliveira (CRU).

Cartões vermelho: Geovane Jesus (CRU)

Gols: Manoel (FLU), aos 45', e Lucas Oliveira (CRU), aos 51'/1ºT; Cano (FLU), aos 10'/2ºT