Esporte Fluminense vence de virada e quebra sequência do Palmeiras no Brasileiro Yago Felipe marcou os dois gols do tricolor no Maracanã

O Fluminense parou a sequência positiva do Palmeiras. Com muitos erros de passe e dificuldades na saída de bola no segundo tempo, a equipe paulista foi derrotada por 2 a 1, de virada, neste domingo (14), no Maracanã. Isso aconteceu graças ao volante Yago Felipe, autor dos dois gols. O alviverde chegou ao Rio de Janeiro com série de resultados positivos contra Ceará,...