Fluminense vence Flamengo com dois gols de Cano e abre vantagem na final

Nesta quarta-feira (30), o Fluminense bateu o Flamengo por 2 a 0, com dois gols de German Cano. A partida, disputada no Maracanã, deixa o tricolor em vantagem para o segundo confronto da final do Campeonato Carioca, que acontece no próximo sábado (2). Agora, o Fluminense tem vantagem na partida de volta. A equipe treinada por Abel Braga pode até perder por um gol...