Esporte Fluminense x Vila Nova: Tigre inicia saga no Rio Vila Nova encara o Fluminense, no Maracanã, e quer trazer vantagem para decidir no Serra Dourada

O Vila Nova inicia nesta terça-feira (19) a busca por uma vaga entre os 16 melhores clubes da Copa do Brasil em 2022. O desafio do Tigre na 3ª fase agora é nível Série A, o Fluminense será o rival da equipe goiana na sequência do torneio nacional. A partida de ida será disputada no Maracanã, a partir das 21h30. Nas duas primeiras fases, o Vila Nova eliminou o Rio ...